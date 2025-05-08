Avrupa Parlamentosu'nun, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerinin durdurulduğunu bildiren son raporunu kabul ettiği ifade edildi. Türkiye’nin stratejik önemi ve göç politikalarındaki iş birliğine rağmen, raporda en dikkat çeken nokta, ülkedeki demokratik gerileme ve hukukun üstünlüğü konusundaki ciddi endişeler oldu.

Raporda, Türkiye’de son yıllarda yaşanan demokratik gerileme, basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı gibi temel hak ve özgürlüklerin ihlalleri vurgulandı. Ayrıca, AB ile üyelik müzakerelerinin önemli bir dönemeçte olduğu, ancak bu süreçteki ilerlemenin yavaşladığı ifade edildi.

Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde önemli bir döneme girildiği, siyasi ve hukuki reformlar konusunda daha fazla adım atılması gerektiği belirtiliyor. Özellikle hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi ve demokratik standartların iyileştirilmesi konusunda daha somut ilerlemeler isteniyor. Bu rapor, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde bir dönüm noktasına işaret ediyor. Hem Türkiye için hem de Avrupa Birliği için önemli bir gelişme.