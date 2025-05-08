İZMİR'in Konak ilçesi belediyesinde devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine dün başlayan grev nedeniyle ilçede çöpler toplanmadığı için bazı sokaklarda yığınlar oluştu.

Edinilen bilgilere göre diğer ilçe belediyelerinin biriken çöpleri toplamak için harekete geçtiğini söyleyen DİSK/Genel-İş 5 No'lu Şube Örgütlenme Sekreteri Olcay Çalık, "Bununla ilgili İzmir'deki tüm belediyelere sesleniyoruz lütfen kendi ilçeniz dışında başka ilçelerde çöp toplamayın. Yarın bu durumlar sizin de başınıza gelebilir, destek bekliyoruz" dedi.

Konak Belediyesi'nin şirketlerinden MER-BEL'de örgütlü Genel İş İzmir 5 No'lu Şube ile belediye adına Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasındaki TİS görüşmeleri devam ederken uzlaşıya varılmadığı için 2 Mayıs'ta tam gün iş bırakma eylemi yapılmıştı. Dün itibarıyla TİS görüşmelerinde yeniden uzlaşıya varılamaması üzerine çalışanlar grev kararı aldı. Greve başlanması ile ilçede, başta çöp toplama olmak üzere tüm hizmetler aksamaya başladı. Belediyeden son olarak yemek, yakacak, bayram ücreti ve gıda yardımı içinde olmak üzere yüzde 31 zam teklif edildi. Görüşmede ise bazı başlıklarda ilerleme sağlanmıştı. Çocuk yardımı 265 TL, saha tazminatı 750 TL olarak kabul edilirken; direksiyon primi kalemi ilk kez sözleşmeye eklenmişti. Küçük araç şoförlerine günlük 15 TL, büyük araç şoförleri ve operatörlere ise 25 TL ödeme yapılacağı belirtildi. Ayrıca kıdem zammı da sözleşmeye eklenmişti. Bugün sabah saatlerinde başlayan toplantıda ise işçilerin yüzde 45 zam teklif edeceği öğrenildi.

'O ÇÖPLERİ TOPLAYAN DA ARKADAŞLARIM'

Diğer ilçe belediyelerinin biriken çöpleri toplamak için gece saatlerinde harekete geçtiğini söyleyen DİSK/Genel-İş 5 No'lu Şube Örgütlenme Sekreteri Olcay Çalık, Konak Belediyesi'nde greve çıkan işçilerin ise çöpleri toplamak isteyen ekiplere izin vermemek için çöplerin başında durup, çaba gösterdiğini söyledi. Çalık, "Bunlar işin doğasında var. Bize destek olmak için nasıl İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden arkadaşlarımız geldiyse belediye başkanları da bu tür durumlarda birbirinden destek istiyor. O çöpleri toplayan arkadaşlarımız da bizim üyemiz, aynı sendikada örgütlüyüz. O da emir kulu, ister istemez talimat verilince toplamışlar. Müdahalede biraz geç kalındı ama müdahale ettik. Bununla ilgili İzmir'deki tüm belediyelere sesleniyoruz: Lütfen kendi ilçeniz dışında başka ilçelerde çöp toplamayın. Yarın bu durumlar sizin de başınıza gelebilir, destek bekliyoruz" dedi.

'FATURAYI BİZE KESMEYE KENDİLERİNE HAK GÖRÜYORLAR'

DİSK/Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "İşçiler olarak gerçekten zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizdeki ekonomik krizin faturası emekçiye kesilirken, yerelde de emekçiye kesiliyor. Her iki yılda bir ekmeğimizi büyütürken TİS'te belediyeler vergi borçlarını göstererek talepleri karşılamayarak faturayı bize kesmeye kendilerine hak görüyorlar. Biz hakkımız olanı istiyoruz, bizi halkla karşı karşıya getirmelerini doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

'GERÇEKÇİ OLMAK LAZIM'

DİSK/Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal ise "180 bin TL istiyormuşuz 180'nin yarısı 90 bin TL. Verin 90 bin TL hemen şimdi atayım imzayı. Gerçekçi olmak lazım. Biz evimize götürdüğümüz ekmeğin üstüne bir parça koyabilirsek bu işi bitirmek istiyoruz. En iyi TİS, masada biten TİS'tir. Ancak biz masaya yaklaşıyoruz onlar uzaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

DİSK/Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz da "Sosyal medyada Konak'ın çöplerinden bahsediyorlar ve 'Az çöp atın' diyorlar. Demek ki buradaki işçiler o işleri yapıyor ve paralarını hak ediyorlar demektir. Biz hak etmediğimiz parayı zaten evimize götürmüyoruz. 'Vergi' diyorlar, 'SSK' diyorlar ve her ayın sonunda bizden kesiyorlar. 'Sizde kalsın, bir sonraki ay keselim' demiyorlar. Bu greve bizi belediye başkanları itiyor. Grev hayırlı olsun alana kadar mücadeleye devam" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Konak Belediyesi'nden sürece ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Konak Belediyesi Merbel A.Ş. bünyesinde çalışan emekçilerimizin örgütlü olduğu DİSK Genel İş 5 Nolu Şube ile yürüttüğümüz 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri ne yazık ki anlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Belediyemiz, mevcut ekonomik koşullar bütçe imkanları çerçevesinde, çalışanlarımızın haklarını korumak ve yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla azami çabayı göstermiştir. Konak Belediyesi, bugünü kurtaran ama yarını tehlikeye atan hiçbir adımı doğru bulmamaktadır. Üstelik gerçek dışı rakamlarla verilen sözler, birkaç ay sonra maaş ödeyemeyen bir belediye tablosu yaratacak ve bu da en başta çalışanlarımızın mağduriyetine neden olacaktır" denildi. (DHA)