Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikamet eden 3 kişinin adreslerinde tarihi eser bulundurduğunu tespit etti.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 475 sikke, 2 dedektör, 8 yüzük, 26 tarihi obje, 200 bin lira, av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 86 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alının şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA