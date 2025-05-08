Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 27'nci dönem milletvekili olarak görev yaptığı 26 Şubat 2020'de, Libya'da görev yapan MİT mensuplarının kimliklerini deşifre ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Özdağ hakkında, 'MİT Kanunu'na muhalefet' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Özdağ, 'Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapsi istenen davaya, mazeret sunarak katılmadı. Duruşma, 8 Temmuz'a ertelendi.