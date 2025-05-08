Samsun'un Vezirköprü ilçesinde akciğer kanserine yakalanan amca ve yiğen yarım saat arayla vefat etti. Vezirköprü ilçesi Bahçekonak Mahallesi’nde oturan ve ‘Kara Ahmetler’ lakabıyla tanınan aileden Nazıf Çiftçi, yaklaşık 6 aydır tedavi gördüğü akciğer kanseri nedeniyle saat 03.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Yaklaşık 1,5 yıl önce aynı hastalığa yakalanan yeğeni Muammer Çiftçi de saat 04.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan Nazıf Çiftçi ve Muammer Çiftçi’nin cenazeleri, bugün ikindi vakti Bahçekonak Mahallesi’nde toprağa verilecek.