Sivas’ta yürekleri ağza getiren olay, Vali Mehmet Lütfullah Bilgin İlkokulu'nda meydana geldi. Öğle yemeği sırasında nefes borusuna yemek parçası kaçan 7 yaşındaki ikinci sınıf öğrencisi Ertuğrul Kadir Kızılırmak, aniden fenalaştı. Olayı fark eden nöbetçi öğretmen Cevdet Esen, zaman kaybetmeden Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazına kaçan lokmayı çıkarmayı başardı.

Hayat kurtaran bu müdahale sayesinde küçük öğrenci kısa sürede yeniden nefes aldı ve sağlık durumu normale döndü. Okul yönetimi ve veliler, öğretmenin soğukkanlı ve bilinçli hareketinden dolayı büyük takdir topladı.

Öte yandan, saniyelerle yarışılan bu anlar okulun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde öğretmen Esen’in öğrencisine seri şekilde Heimlich manevrası uyguladığı ve çocuğun yeniden nefes almaya başladığı görülüyor.