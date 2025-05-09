Eskişehir merkezli yürütülen FETÖ operasyonunda terörizmin finansmanına dair çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, bilinen bir dönerci zinciri üzerinden FETÖ'nün güncel yapılanması ve finansal destek ağı oluşturulduğu iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı.

4 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 23 Gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonrası Eskişehir, Şırnak, Bursa ve Balıkesir’de eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda 1’i kadın olmak üzere toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda:

3 adet F-serisi ABD doları,

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitaplar,

Çeşitli dijital materyaller,

Örgütsel dokümanlar

ele geçirilirken, 80 bin TL'ye de el konuldu.

Şüphelilerden 9’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Referans Temelli Ortaklık Sistemi Ortaya Çıktı

Emniyetin yaptığı detaylı incelemelere göre, dönerci zinciri aracılığıyla oluşturulan sistemde, örgüt referansı olmayan kişilere ortaklık hakkı verilmediği ve bu sisteme örgüt içinde “referans temelli büyüme” adının verildiği belirlendi.

Şirketin:

Ortaklık yapısını resmi belgelere dayandırmadan, gayriresmi ve örgütsel referansla kurduğu,

Bayilik sistemini örgüt üyelerine istihdam ve para akışı sağlamak için kullandığı,

Şube gelirlerinden himmet adı altında pay topladığı,

Yurt dışına bayilik vererek finansal transferi kolaylaştırdığı,

Elde edilen gelirlerin takibe takılmaması için örgüt bağlantılı esnaflar üzerinden emanet usulü yürütüldüğü,

ortaya çıktı.

MASAK Raporu: Paravan Finansman Ağı Kurulmuş

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, şirketin finansmanında işsiz kişiler adına sahte fatura kesilerek “ürün satın alımı” adı altında para transferi yapıldığı tespit edildi. Ayrıca aralarında aranma kaydı bulunan örgüt mensuplarının bazı bayilerde örgütsel toplantılar düzenlediği belirlendi.

Şirketin iç yapısında, örgütsel bağlılığı artırmak için “kazanılan paraların sadece iltisaklı kişilere dağıtılması” talimatı verildiği ve ayrılmak isteyen ortaklara “manevi sorumluluk” gerekçesiyle örgüte bağlılık telkininde bulunulduğu da tespitler arasında yer aldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Gözaltındaki şüphelilerin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki sorguları sürerken, operasyonun genişletilebileceği öğrenildi.