Ankaragücü, 45 puanla küme düşme hattında yer alırken, Manisa FK, Sakaryaspor ve Pendikspor maçlarının sonuçlarına bağlı olarak ligde kalma şansını sürdürüyor. MKE Ankaragücü, Diyarbakır ekibini yenmesi durumunda bu takımların maçlarının sonucunu bekleyecek. Ayrıca, Ankaragücü'nün küme düşmeyi engellemesi için Manisa FK’nın Central Hospital Ümraniyespor karşısında puan kaybetmesi gerekecek. Eğer MKE Ankaragücü galip gelir, Manisa FK ise kaybederse sarı-lacivertliler ligde kalacak.

MKE Ankaragücü, ikili averajda gerisinde olduğu Manisa FK ile son haftaya aynı puanla girdi. Eğer MKE Ankaragücü, Amed Sportif Faaliyetleri yenerse ve Manisa FK kaybederse, başkent ekibi ligde kalacak. Ancak eğer Ankaragücü berabere kalırsa, Manisa'nın kaybetmesi gerekecek. Ankaragücü kaybederse ise küme düşecek.

Sakaryaspor Maçı ve Küme Düşme İhtimalleri

MKE Ankaragücü’nün küme kalması için bir diğer ihtimal ise Sakaryaspor’un kaybetmesi. Eğer MKE Ankaragücü galip gelir ve Sakaryaspor sahasında Esenler Erokspor’a kaybederse, sarı-lacivertliler ligde kalacak. Manisa FK ise maçını kazanırsa, son küme düşen takım Sakaryaspor olacak.

Olası üçlü ve dörtlü averajlarda ise Sakaryaspor, MKE Ankaragücü, Manisa FK ve Pendikspor arasında küme düşecek takım Sakaryaspor olacak. Ancak, eğer MKE Ankaragücü, Manisa FK ve Pendikspor ligi aynı puanla tamamlarsa, Ankaragücü küme düşen takım olacak.

MKE Ankaragücü’nün Tarihindeki Bir Tek Düşüş

MKE Ankaragücü, Süper Lig’de 3 büyüklerden sonra en fazla yer alan kulüp olma özelliğine sahip. Ancak kulüp, bugüne kadar sadece bir kez 2. Lig’e düştü. 2012-2013 sezonunda maddi sıkıntılar nedeniyle 2. Lig’e düşen MKE Ankaragücü, 4 sezon bu ligde mücadele ettikten sonra, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste şampiyonluklar elde ederek Süper Lig’e çıkmayı başarmıştı.

Son haftaya girerken MKE Ankaragücü için heyecan ve risk dolu anlar yaşanıyor. Ligde kalıp kalmayacağı, son maçların sonuçlarına bağlı olarak şekillenecek.