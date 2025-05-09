TÜİK'in verilerine göre, sanayinin alt sektörlerinde de önemli artışlar kaydedildi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 oranında arttı. İmalat sanayi sektörü endeksi ise, yıllık bazda yüzde 2'lik bir artış sağladı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü ise Mart ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 oranında bir artış yaşadı.

Aylık bazda ise, sanayi üretimi Mart 2025'te bir önceki aya göre yüzde 3,4 oranında bir artış gösterdi. Alt sektörlerdeki değişimlere bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü, geçen aya göre yüzde 8,2 oranında bir artış kaydetti. İmalat sanayi sektörü ise yüzde 3,7 oranında bir büyüme sağladı. Öte yandan, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında azaldı.