Trendyol Süper Lig Son Hafta Maçları
Bugün:
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20.00: Başakşehir Fatih Terim Stadı - RAMS Başakşehir - Fenerbahçe
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20.00: Gaziantep - Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
Yarın:
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16.00: MEDAŞ Konya Büyükşehir - TÜMOSAN Konyaspor - Çaykur Rizespor
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16.00: Recep Tayyip Erdoğan Stadı - ikas Eyüpspor - Kasımpaşa
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19.00: Papara Park - Trabzonspor - Galatasaray
11 Mayıs Pazar:
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16.00: BG Grup 4 Eylül Stadı - Net Global Sivasspor - Sipay Bodrum FK
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19.00: Tüpraş Stadı - Beşiktaş - Adana Demirspor
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19.00: Gürsel Aksel Stadı - Göztepe - Atakaş Hatayspor
12 Mayıs Pazartesi:
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20.00: RHG Enertürk Enerji Stadı - Bellona Kayserispor - Onvo Antalyaspor
Trendyol 1. Lig Son Hafta Maçları
Yarın:
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16.00: Yeni Adana Stadı - Adanaspor - Geosis Boluspor
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16.00: Atatürk Olimpiyat Stadı - Solwie Energy Fatih Karagümrük - Alagöz Holding Iğdır FK
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16.00: Yeni Malatya Stadı - Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
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16.00: Yeni Sakarya Atatürk Stadı - Sakaryaspor - Esenler Erokspor
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16.00: Bandırma 17 Eylül Stadı - Teksüt Bandırmaspor - Siltaş Yapı Pendikspor
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16.00: 11 Nisan Stadı - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Erzurumspor
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16.00: Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı - Central Hospital Ümraniyespor - Manisa FK
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16.00: Eryaman Stadı - MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
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16.00: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - Uğur Okulları İstanbulspor - Ahlatcı Çorum FK
11 Mayıs Pazar:
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16.00: Yıldız Entegre Kocaeli Stadı - Kocaelispor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
Liglerde heyecan dorukta! Takımlar, sezonu sonlandırmaya yaklaşırken, şampiyonluk, düşme hattı ve play-off mücadeleleri için büyük bir çekişme yaşanacak. Maçların sonucu, takımların kaderini belirleyecek.