Trendyol Süper Lig Son Hafta Maçları

Bugün:

20.00: Başakşehir Fatih Terim Stadı - RAMS Başakşehir - Fenerbahçe

20.00: Gaziantep - Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

Yarın:

16.00: MEDAŞ Konya Büyükşehir - TÜMOSAN Konyaspor - Çaykur Rizespor

16.00: Recep Tayyip Erdoğan Stadı - ikas Eyüpspor - Kasımpaşa

19.00: Papara Park - Trabzonspor - Galatasaray

11 Mayıs Pazar:

16.00: BG Grup 4 Eylül Stadı - Net Global Sivasspor - Sipay Bodrum FK

19.00: Tüpraş Stadı - Beşiktaş - Adana Demirspor

19.00: Gürsel Aksel Stadı - Göztepe - Atakaş Hatayspor

12 Mayıs Pazartesi:

20.00: RHG Enertürk Enerji Stadı - Bellona Kayserispor - Onvo Antalyaspor

Trendyol 1. Lig Son Hafta Maçları

Yarın:

16.00: Yeni Adana Stadı - Adanaspor - Geosis Boluspor

16.00: Atatürk Olimpiyat Stadı - Solwie Energy Fatih Karagümrük - Alagöz Holding Iğdır FK

16.00: Yeni Malatya Stadı - Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği Milli sporcularımız bronz madalya kazandı İçeriği Görüntüle

16.00: Yeni Sakarya Atatürk Stadı - Sakaryaspor - Esenler Erokspor

16.00: Bandırma 17 Eylül Stadı - Teksüt Bandırmaspor - Siltaş Yapı Pendikspor

16.00: 11 Nisan Stadı - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Erzurumspor

16.00: Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı - Central Hospital Ümraniyespor - Manisa FK

16.00: Eryaman Stadı - MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler

16.00: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - Uğur Okulları İstanbulspor - Ahlatcı Çorum FK

11 Mayıs Pazar:

16.00: Yıldız Entegre Kocaeli Stadı - Kocaelispor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Liglerde heyecan dorukta! Takımlar, sezonu sonlandırmaya yaklaşırken, şampiyonluk, düşme hattı ve play-off mücadeleleri için büyük bir çekişme yaşanacak. Maçların sonucu, takımların kaderini belirleyecek.