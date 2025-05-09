Deplasmanda Athletic Bilbao’yu 3-0 mağlup eden Manchester United, rövanş maçında evinde 4-1’lik galibiyetle finale yükseldi. Mason Mount'ın 72 ve 90+1. dakikalarda attığı goller, Casemiro'nun 79. dakikada kaydettiği golü ve Rasmus Höjlund'un 85. dakikadaki golüyle Manchester United, toplamda 7-1'lik üstünlükle adını finale yazdırdı. Ev sahibi takımda Altay Bayındır ise yedek kulübesinde yer aldı. Bilbao'nun tek golünü ise Mikel Jauregizar kaydetti.

Tottenham da Finalde!

İlk maçta Bodo/Glimt’i 3-1 yenmeyi başaran Tottenham, rövanşta da Norveç ekibini 2-0 mağlup ederek finale çıkmayı başardı. Dominic Solanke'nin 63. dakikada attığı gol ve Pedro Porro'nun 69. dakikadaki golüyle Tottenham finale yükseldi.

Final Maçı Bilgileri

İngiltere'nin iki kulübü, 21 Mayıs Çarşamba günü, İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nin kazananı, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

Bu tarihi final, futbolseverleri heyecanlandırırken, Manchester United ve Tottenham'ın Avrupa'daki başarısı açısından büyük bir önem taşıyor.