Eken, mesajında, Sivasspor’un geçmişten günümüze kadar büyük bir başarı öyküsüne dönüştüğünü belirterek, "O günlerde belki kısıtlı imkânlarla başlayan bu yolculuk, bugün Avrupa sahnelerine taşınan, kupalar kaldıran, gönüllere taht kuran bir efsaneye dönüştü" dedi. Kulübün tüm başarısının ardında büyük bir emeğin, hayalin ve mücadelenin olduğunu ifade eden Eken, "Bu formaya gönül veren herkesin alın teri, bu arma için atılan her adımda yankılanıyor" şeklinde konuştu.

Geleceğe Umutla Bakıyor

Bahattin Eken, mesajını, Sivasspor’un geçmişine duyduğu saygı ve kulübün geleceği için umut dolu bir mesajla tamamladı. Kulübün değerlerini yaşatarak daha nice başarıların kazanılacağına olan inancını dile getiren Eken, “Bu büyük sevdanın birleştirici gücüyle, omuz omuza daha nice yıllara” diyerek, kulübün 58 yıllık geçmişini kutladı ve gelecekte daha pek çok zafer yaşanacağına olan inancını yineledi.

Eken, son olarak, rahmetle andıkları kulübün kurucularına, tüm başkanlara, yöneticilere, teknik adamlara, futbolculara ve kulübe emek veren herkese şükranlarını sundu.

Sivasspor’un 58. yılı, hem kulüp camiası hem de Sivaslılar için büyük bir gurur kaynağı olurken, kulübün gelecekteki başarıları için de umut verici bir adım olarak görülüyor.