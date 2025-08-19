UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Portekiz ekibi Benfica’yı konuk edecek Fenerbahçe, tur için Kadıköy’deki güçlü performansına güveniyor. Avrupa’da 49. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, son yıllarda iç sahada sergilediği başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Kadıköy’de Üstün Performans

Son 3 sezonda Avrupa kupalarında istikrarlı bir grafik çizen Fenerbahçe, bu süreçte 1 kez çeyrek final, 2 kez de son 16 turuna yükseldi. İç sahada oynadığı 24 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 55 kez havalandırırken kalesinde 23 gol gördü.

Fenerbahçe, bu periyotta Sevilla, Olympiakos, Anderlecht, Lugano, Feyenoord ve Dinamo Kiev gibi takımlarla karşılaştı. Son iç saha maçında Feyenoord’u 5-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, gol yollarındaki etkili performansını sürdürdü.

3 Farklı Teknik Adamla Avrupa Macerası

Fenerbahçe’nin Avrupa’daki son dönem performansında üç farklı teknik direktör görev yaptı. 2022-23 sezonunda Jorge Jesus, 2023-24 sezonunda İsmail Kartal ve son iki sezonda Jose Mourinho sarı-lacivertlilerin başında sahaya çıktı.

Jesus yönetiminde UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, İsmail Kartal döneminde UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final oynadı. Mourinho yönetiminde ise geçen sezon Avrupa Ligi’nde son 16 turuna çıkan sarı-lacivertliler, bu yıl ise Şampiyonlar Ligi’nde Feyenoord’u geçerek play-off turuna yükseldi.

Avrupa’da İç Sahada 143 Maç

Fenerbahçe, bugüne kadar Kadıköy’de Avrupa kupalarında 143 maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 74 galibiyet, 31 beraberlik ve 38 yenilgi aldı. Rakip filelere 212 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 138 gol gördü.

Sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarında ev sahibi çıktığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Organizasyon O G B M UEFA Kupası 27 14 4 9 UEFA Avrupa Ligi 47 26 14 7 Şampiyon Kulüpler Kupası 16 6 3 7 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 20 9 7 4 UEFA Şampiyonlar Ligi 20 9 2 9 Kupa Galipleri Kupası 4 3 1 0 UEFA Konferans Ligi 9 7 0 2 TOPLAM 143 74 31 38

Muhabir: Süha Gür