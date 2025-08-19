Trendyol 1. Lig’de Amedspor ile Erzurumspor’un karşılaştığı maç 2–2 bitti. Ancak son düdükle birlikte saha içinde gerginlik tırmandı. Futbolcular ve teknik heyetler arasında çıkan kavga tribünlere de yansıdı.

Bazı taraftarlar sahaya yabancı maddeler atarken, güvenlik güçleri olayların büyümemesi için sahaya girip futbolcuları soyunma odasına götürdü.

Olayları büyüten etkenlerden biri, Erzurumsporlu bir futbolcunun tribünlere doğru “bozkurt” işareti yapması oldu. Bu hareket sonrası tansiyon yükseldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bazı Erzurumsporlu oyuncuların darp izleri ve bıçak yaraları olduğu da görüldü.

Kulüplerden yapılan açıklamalarda, yaşananların futbola gölge düşürdüğü vurgulandı ve sorumlular hakkında hukuki sürecin başlatılacağı duyuruldu.