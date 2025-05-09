Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO otobüsleri, ANKARAY ve Metroda sahibi tarafından 2023 yılından beri alınmayan ürünler satışa çıkartılacak. Ürün satışı 11 Mayıs Pazar günü saat 11:00' Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.

2023 yılından beri bekleyen ürünlerin çeşitliliği oldukça fazla olup, telefon, bisiklet, termos, saat ,gözlük, şemsiye, cüzdan, kulaklık ve müzik aleti de var.

ABB'nin konuya ilişkin duyurusu ise şöyle: "EGO otobüsleri, ANKARAY ve metroda 2023 yılında unutulan ve teslim alınmayan eşyalar, açık artırma ile satışa çıkıyor." denildi.