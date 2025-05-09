Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde bu sezon 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 mağlubiyet alan yeşil-mavili ekip, topladığı 40 puanla 14. sırada yer alıyor. Sezonun son virajına girilirken, Karadeniz temsilcisi ligde kalma adına kritik puanlar arıyor.

Konyaspor Rahat Konumda

Ev sahibi Konyaspor ise 43 puanla 10. sırada bulunuyor. Ligde rahat bir pozisyonda olan yeşil-beyazlılar, iç sahada kazanarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

İlk Maç Beraberlikle Sonuçlanmıştı

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti. Rizespor, deplasmanda bu kez galibiyetle dönerek moral bulmak istiyor.

Papanikolaou Sakat, Kadroda Yok

Rizespor'da sakatlığı süren Giannis Papanikolaou, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Tecrübeli orta sahanın yokluğu, teknik heyetin planlamasında değişikliğe yol açabilir.

Rizespor, zorlu deplasmandan alacağı puanla ligde rahat bir nefes almak istiyor. Kalan haftalarda her puan, kritik öneme sahip.