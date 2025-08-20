Rize'nin Ardeşen ilçesinde ziyaretçiler, Fırtına Deresi'nin serin sularında rafting heyecanı yaşadı.

Serinlemek ve adrenalin dolu anlar yaşamak isteyenler, Fırtına Deresi'ndeki yaklaşık 10 kilometrelik rafting turlarına katıldı.

Ziyaretçiler, ekipler tarafından verilen eğitimin ardından deredeki zorlu parkurlarda doyasıya eğlendi.

Rafting antrenörü Aydın Aksoy, AA muhabirine, 7'den 70'e herkese Fırtına Deresi'nde güvenli şekilde rafting yapma heyecanını tattırmak istediklerini söyledi.

Aksoy, yerli turistlerin yanı sıra yurt dışından da çok sayıda ziyaretçinin rafting için bölgeye geldiğini belirterek, 'Gelenlere, raftingin tehlikesiz ve eğlenebilecekleri boyutta olduğunu gösteriyoruz. Raftingi Fırtına'da sevdirmeye devam edeceğiz. Fırtına Deresi'ni tüm insanlara tanıtıp, onlara bu suda rafting keyfini yaşatmaya devam edeceğiz. Herkese, çıkıp gelmelerini tavsiye ediyorum.' dedi.

Ürdünlü Muhammed Elsharif ise Fırtına Deresi'nde rafting yapmanın çok keyifli olduğunu ifade etti.

İstanbul'dan bölgeye gezmeye gelen Muhammed Ali Sandıkçı da 'Hayatımda ilk kez rafting yaptım. On numara bir eğlence oldu, çok eğlendim.' diye konuştu.

Ailesiyle Lüleburgaz'dan Rize'ye gelen 11 yaşındaki Zeynep Zümra Tezcan, 'Çok güzel geçti, çok mutlu oldum. Su biraz soğuktu, rüzgar da vardı ama çok eğlendim. Çok beğendim, tekrar yaşamak isterim bu duyguyu.' dedi.