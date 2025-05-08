İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma yürütülürken, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan kurumda SGK kaydı olan, ardışık aranma, örgütsel irtibat (HTS) kaydı,

ByLock yazışma içeriklerinde geçen ve Banka Asya artan kaydı bulunan 10 şüpheliye yönelik, bu sabah, operasyon yapıldı. İzmir merkezli Erzurum, Denizli ve Kars'ta yapılan operasyonda şüphelilerin tamamı polis tarafından yakalandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.