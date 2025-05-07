İzmir’de 18 yaşındaki Betül Ç.’yi sokak ortasında bıçakla yaralayıp cep telefonunu gasbeden 17 yaşındaki Çağlar Efe D. hakkında hazırlanan iddianamede, 26 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bıçaklı saldırıya uğrayan Betül Ç., daha önce şikâyette bulunmasına rağmen sonuç alamadığını belirterek, "O gün ölebilirdim. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Olay, 25 Ekim sabahı İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre 16 yaşındaki Çağlar Efe D., bir süredir ilgi duyduğu Betül Ç.’yi sokakta yürürken takip etti. Takip edildiğini fark eden Betül Ç., kaçmaya çalıştı ancak Çağlar Efe D., arkasından yetişip bıçakla saldırdı. Genç kadın boynundan yaralanırken, şüpheli olay yerinden Betül Ç.’nin telefonunu alarak kaçtı.

Yaralı halde kalan Betül Ç.’nin yardım çığlıklarını duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Betül Ç., kısa süre sonra taburcu edildi.

Kaçan şüpheli, polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla bir gün sonra babasının Beşyol Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. Yapılan aramada gasbedilen cep telefonu da ele geçirildi. Çağlar Efe D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bıçaklı saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Çağlar Efe D.’nin genç kadını takip ettiği, ardından koşarak saldırdığı ve olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Çağlar Efe D., Betül Ç.'yi babaannesinin komşusu olması nedeniyle tanıdığını, hakkında sosyal medyada çıkan bazı hesaplar nedeniyle iftiraya uğradığını öne sürdü. Suçlamaları reddeden Çağlar Efe D., kamera kayıtlarındaki kişinin kendisi olmadığını ve telefonun da onda bulunmadığını iddia etti.

Betül Ç. ise ifadesinde, zanlının uzun süredir kendisini rahatsız ettiğini, olay günü hakaret edip bıçakla yüz, boyun, kalça, sol el ve kulak bölgesinden yaraladığını söyledi.

CİNAYET GİRİŞİMİ, YAĞMA VE HAKARETTEN YARGILANACAK

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çağlar Efe D. hakkında ‘kadına karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 12 yıla kadar, ‘silahla yağma’ suçundan 12 yıla kadar ve ‘hakaret’ suçundan da 2 yıla kadar olmak üzere toplamda 26 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

BETÜL Ç.: "EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Olaydan bir süre önce şüphelinin iş yerine geldiğini de aktaran Betül Ç., "İlk kez o zaman yüzünü görmüştüm. Sonra işe gidiş dönüş saatlerimi takip etmiş" diye konuştu. Saldırı anında öleceğini düşündüğünü belirten Betül Ç., "O gün orada bana yardımcı olan 2 kişi olmasıydı, belki ölebilirdim. Çok korktum. Hala kulağından akan kanın sıcaklığını hissedebiliyorum.

İlk gece o saldırı anını hatırlayıp uyanmıştım. Aylarca da uyuyamadım. Hala kabuslar görüyorum. Defalarca şikayet ettik, uzaklaştırma kararı aldırdık. Hiç fayda etmedi. Bu olaydan 2 hafta önce ilk olarak bıçaklamayı planlamıştı. İhbar üzerine jandarma gelince başaramadı. Şişeyle odamın camını da kırmış. O zaman tutuklanmadı, ifadesi alınıp salındı. En sonunda bıçakladı. En ağır cezayı almasını istiyorum. Tüm kadınlar adına daha sert cezaların verilmesini istiyorum" dedi.



AİLEDEN TOPLUMSAL MESAJ

Genç kadının annesi Songül T., yaşadıklarının toplumda ses bulması gerektiğini ifade ederek, çocukların sevgi ve merhametle yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Olayın ardından aileye destek veren Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aslı Sarı ise kadın cinayetlerine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

"ÖNCEKİ DAVRANIŞLARI DA SUÇUN DEVAM ETTİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Betül Ç.’nin avukatı Merve Aybar Güler, şüphelinin daha önce de rahatsız edici davranışlarda bulunduğunu belirterek, olayın bir planlama sonucu gerçekleştiğini söyledi. Sanığın en ağır cezayı alması için hukuki süreci takip ettiklerini vurguladı.