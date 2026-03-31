Ve kalabalık… her zaman bağırana döner.

Gerçek, gürültü yapmaz. Sessizdir. Belgelerin arasında saklanır, detayların içinde nefes alır. Onu duymak için kulak yetmez, dikkat gerekir.

Ama algı… manşet olur, tekrar olur, yayılır. Ve bir süre sonra, herkesin zihninde tek hakikat gibi yerleşir.

İnsan sandığı kadar görmez, gördüğünü sandığı kadar inanır. Çünkü algı, dış dünyanın değil, iç dünyanın aynasıdır. Korkularla beslenir, önyargılarla büyür, tekrarlarla katılaşır.

Bir şey ne kadar çok söylenirse, o kadar doğru kabul edilir. Oysa doğruluk, tekrarın değil, tutarlılığın ürünüdür.

Güç, gerçeği her zaman değiştiremez. Ama algıyı yönlendirebilir. İnsanlar çoğu zaman olanı değil, anlatılanı savunur. Çünkü bir olayın ne olduğu değil, nasıl anlatıldığı belirler neye inanılacağını.

Algı büyük yalanlarla değil, çoğu zaman küçük kırpmalarla kurulur. Gerçeğin bir parçasını alır, bağlamından koparır ve onu yeni bir “doğru” gibi sunar. Ve insanlar bütünü değil, kendilerine gösterilen parçayı savunur.

Algı kalabalığı yönetir, gerçek yalnızları seçer.

Bir belge düşün… sessiz, hatta önemsiz. Ama doğru soruyla buluştuğunda zinciri çözmeye başlar. Bir halka çekildiğinde diğerleri de kıpırdar.

Sonunda anlaşılıyor ki… Görülen şey gerçek değil, ustaca kurulmuş bir sahnedir.

Algı bir perdedir. Arkasını saklar, önünü gerçek gibi gösterir. İnsan o perdenin önünde durur; izler, yorum yapar, hatta savunur. Çünkü tekrar edilen şey zamanla sorgulanmaz hale gelir. Şüphe, yerini alışkanlığa bırakır.

Algı, gerçeği susturmaz… onun yerine konuşur.

Sonuç olarak… İnsan bir süre sonra gerçeği öğrenmek istemez. Çünkü gerçek rahatsız eder. Sorumluluk yükler. Değiştirmeyi zorunlu kılar. Algı ise konforludur. Netlik sunar. Düşünmeyi azaltır. İnsan çoğu zaman gerçeği değil, kendini rahatlatanı savunur.

Ama hiçbir algı sonsuza kadar sürmez. Gerçek sabırlıdır. Acele etmez. Küçük bir çatlaktan sızar. Bir cümlenin arasına gizlenir. Ve bir gün kendini ele verir.

Gerçek gecikir… ama asla vazgeçmez.

İşte o an…

En güçlü görünen yapı bile sarsılır. Çünkü algı, üzerine kurulduğu gerçeği kaybettiğinde ayakta kalamaz.

İnsan için asıl mesele, gerçeğin ne olduğu değil, neye nasıl inandığıdır. Eğer bu karar başkalarının kurduğu cümlelere bırakılmışsa, insan kendi gerçeğini değil, başkasının algısını yaşar.

Ama biri durup gerçekten bakarsa… sadece bakmakla kalmayıp görmeye niyet ederse…

hikaye değişir.

Çünkü gerçek hiçbir zaman kaybolmaz.

Sadece üstü örtülür.

Gerçek alkış istemez.

Algı kalabalık ister.

Bu yüzden çoğu zaman kazanan, doğru olan değil, daha çok tekrar edilendir. Ama bu sonsuza kadar sürmez.

Bir gün gelir…

Söylenen ile olan arasındaki mesafe açılır.

İnanç ile gerçek birbirine yabancılaşır.

Ve sonunda insan, ilk kez fark eder ki…

İnandığı şeyi hiç sorgulamamıştır.

İşte o an en zor eşik başlar. Çünkü gerçeği görmek, sadece bilmek değildir. Bedel ödemeyi göze almaktır.

Herkes algının konforunda kalabilir. Ama çok az insan gerçeğin ağırlığını taşımayı seçer.

SONSÖZ

Ve dünya… kalabalıklarla değil, gerçeğin yükünü taşıyabilenlerle değişir.