İş insanı Ali Emre Ballı, İstanbul’da yaşamına son verdi. Ballı’nın, Çekmeköy’de Ömerli Barajı yakınlarında park halindeki aracının içerisinde intihar ettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin, Ballı’nın ölüm haberini yakınlarına ilettiği öğrenildi.

Mustafa Yazıcı ile çeşitli şirketlerde ortaklığı bulunan Ballı, aynı zamanda Yazıcı’ya ait Adil Katılım Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Ballı’nın mal varlığına daha önce tedbir kararı uygulanmıştı. Mustafa Yazıcı’nın varlıklarına yönelik tedbirin kaldırılmasıyla ilgili kararda Ballı’nın ismi de yer almıştı.

Fon skandalı kapsamında adı geçen Ballı’nın, söz konusu fonlarda yaklaşık 9 milyar liralık işlem gerçekleştirdiği belirtilmişti. Ballı’nın ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu yedek üyeliği görevini sürdürdüğü kaydedildi.