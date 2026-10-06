Kaza, saat 16.00 sıralarında Mamak ilçesindeki Kırıkkale-Samsun kara yolunda meydana geldi. Erhan O. yönetimindeki 41 AAT 655 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Savrulan otomobil, taklaların ardından karşı yola geçerek L.T. yönetimindeki 06 DNH 518 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, takla atan otomobilin sürücüsü Erhan O. ile araçta yolcu olarak bulunan N.O. yaşamını yitirdi.

Diğer otomobilin sürücüsü L.T. ile araçta bulunan M.T. ise kazada yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından ekipler bölgede çalışma yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.