Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, yeni teknik direktörün Fenerbahçe TV ekranlarında duyurulacağı belirtildi.

Bernardo Silva Resmen Real Madrid’de
Bernardo Silva Resmen Real Madrid’de
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Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00’te Fenerbahçe TV ekranlarında açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz.”

Sarı-lacivertli taraftarlar, yapılacak resmi açıklamayla birlikte takımın yeni teknik direktörünü öğrenmeyi bekliyor.

Fenerbahçe yönetiminin açıklayacağı isim, kulübün 120. yılında başlayacak yeni yapılanmanın en önemli adımlarından biri olacak.

Kaynak: DHA