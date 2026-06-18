Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, yeni teknik direktörün Fenerbahçe TV ekranlarında duyurulacağı belirtildi.
Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00’te Fenerbahçe TV ekranlarında açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz.”
Sarı-lacivertli taraftarlar, yapılacak resmi açıklamayla birlikte takımın yeni teknik direktörünü öğrenmeyi bekliyor.
Fenerbahçe yönetiminin açıklayacağı isim, kulübün 120. yılında başlayacak yeni yapılanmanın en önemli adımlarından biri olacak.
Kaynak: DHA