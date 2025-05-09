Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle zirve yarışındaki iddialarını güçlendirdi. Başkentte oynanan maç, Fenerbahçe’nin oyununu ve başta Mert Müldür ve Youssef En-Nesyri’nin etkili performanslarını ön plana çıkardı.

Fatih Terim Stadyumu’nda, 9 Mayıs 2025 Cuma günü saat 20.00’de oynanan karşılaşmayı Burak Pakkan yönetti. Pakkan’a yardımcı hakemliklerde Volkan Ahmet Narinç ve Candaş Elbil eşlik etti. Ev sahibi Başakşehir, kalede Muhammed Şengezer, savunmada Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku ve Operi, orta alanda Umut Güneş, Yusuf Sarı, Crespo, Kemen, Brnic, forvette ise Piatek ile sahaya çıktı. Fenerbahçe ise Livakovic, Skriniar, Amrabat, Carlos, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Fred, Kostic, Tadic, Talisca ve Dzeko 11’i ile mücadele etti.

Maçın ilk dakikalarına hızlı bir başlangıç yapan Başakşehir, 18. dakikada sol kanattan kazandığı kornerle gol aradı. Piatek’in kafa vuruşu sonrası topu tamamlamak isteyen Duarte’ye Amrabat’ın müdahalesiyle Başakşehir penaltı kazandı. Ancak, 20. dakikada Piatek’in kullandığı penaltı vuruşu Fenerbahçe kalecisi Livakovic tarafından kurtarıldı ve ev sahibi ekip gol fırsatını değerlendiremedi.

Fenerbahçe, 41. dakikada Dzeko ile gole yaklaştı. Kostic’in ortasında Dzeko’nun gelişine vurduğu top, uzak direğin yanından dışarıya çıktı.

İlk yarının sonlarına doğru, 44. dakikada Fenerbahçe Mert Müldür ile öne geçti. İsmail’in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mert Müldür, kaleci Muhammed’i geçerek topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

İkinci yarıda Fenerbahçe, baskısını artırarak etkili oldu. Dakikalar 52’yi gösterdiğinde, ikinci yarıya değişiklikle başlayan Fenerbahçe, Osayi'nin oyuna girmesiyle topa sahip olma oranını arttırdı.

Fenerbahçe'nin 60. dakikada attığı gol, maçın seyrini değiştirdi. Youssuf En-Nesyri'nin kaydettiği golle Fenerbahçe skoru 2-0’a taşıdı. Bu gol sonrası Başakşehir, oyun disiplininden uzaklaşarak rakibinin baskısına karşı koymakta zorlandı.