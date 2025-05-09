Tarih ve saat belli oldu: 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te başlayacak mücadele, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak. Milli Takım, Konya’daki etkileyici performansını bu önemli karşılaşmada da sürdürmeyi hedefliyor.

Ay-Yıldızlılar daha önce bu statta 7’si resmi, 1’i özel olmak üzere toplam 8 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 15 gol atan milliler, kalesinde 7 gol gördü. Konya'daki unutulmaz zaferler arasında EURO 2016 yolunda İzlanda’yı Selçuk İnan’ın tarihi golüyle yenerek turnuvaya katılma hakkı elde edilen maç ile 2019’da Fransa’yı 2-0’lık skorla geçilen mücadele öne çıkıyor.

2026 Dünya Kupası elemelerindeki ilk sınavını ise A Milli Takım 4 Eylül’de Gürcistan karşısında verecek. Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

A Milli Takım, hem Konya’daki galibiyet geleneğini sürdürmek hem de Dünya Kupası biletini almak için tarihi bir süreçten geçecek.