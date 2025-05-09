Mücadelede iki kez geriye düşen Altınordu, 90+3’üncü dakikada Keni Var’ın kafa golüyle skoru eşitleyerek maçı uzatmaya taşıdı. Uzatmalarda skor değişmezken, seri penaltılarda kaleci Serhat Öztaşdelen’in yaptığı 2 kurtarış, Altınordu’nun tur atlamasında kilit rol oynadı. Genç file bekçisi performansıyla alkış aldı.

Namet Ateş İlk Galibiyetini Aldı

Altınordu’nun başında üçüncü maçına çıkan teknik direktör Namet Ateş, ilk galibiyetini alarak takımını 2. Tura taşıdı. Ateş yönetimindeki ekip daha önce İskenderunspor ile berabere kalmış, Sarıyer’e mağlup olmuştu.

Sırada Kastamonuspor Var

Altınordu, 2. Tur ilk maçını 12 Mayıs Pazartesi günü Kastamonuspor’a karşı İzmir’de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 16 Mayıs Cuma günü deplasmanda yapılacak. Kastamonuspor, ilk turda Beykoz Anadoluspor’u 4-0’la geçmişti.

Final Yolunda Zorlu Viraj

Altınordu, Kastamonuspor'u da geçmesi halinde Play-Off 3. Tur’da Batman Petrolspor ile karşılaşacak ve final bileti için sahaya çıkacak. Kırmızı-lacivertliler, 7 yıl sonra yeniden 1. Lig’e dönme hedefiyle yoluna emin adımlarla devam ediyor.