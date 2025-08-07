A Milli Futbol Takımı’nın genç savunmacılarından Cenk Özkaçar, Bundesliga ekiplerinden 1. FC Köln’e transfer oluyor. Valencia ile Köln arasında yapılan görüşmeler sonucunda, oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak Alman ekibine katılması konusunda anlaşma sağlandı.

Bugün Almanya’ya Gidiyor

24 yaşındaki milli futbolcunun bu sabah Almanya’ya uçması, ardından sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Anlaşmaya göre Cenk, bu sezon Köln forması giyecek ve kulüp, sezon sonunda 2 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu ile oyuncuyu kadrosuna katma hakkına sahip olacak.

Geçtiğimiz Sezonun Performansı

2024-2025 sezonunu Real Valladolid’de kiralık olarak geçiren Cenk Özkaçar, tüm kulvarlarda 12 maçta 846 dakika süre aldı. Genç savunmacı, daha önce Altay’dan Olimpik Lyon’a transfer olmuş, ardından Valencia’ya geçmişti.

A Milli Takım formasıyla da 9 kez sahaya çıkan Cenk, Avrupa kariyerini Bundesliga’da sürdürmeye hazırlanıyor.