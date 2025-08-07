Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Feyennord’a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho basına açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Portekizli teknik adam, “Bugün oyuncularım çok iyi oynadılar. Onların performansların çok memnunum, birkaç hata dışında. Özellikle ikinci yarıda yaptığımız hatalar dışında. İkinci yarı bu harika stat, sessizliğe büründü. Karşımızdaki iyi takım sıkıntılar yaşamaya başladı. Oyunu çok iyi domine ettik. Oyuncularımın performansından memnunum. Kulübede çok defansif opsiyonumuz vardı. Cenk ve Duran dışında kenarlarda oynayabilen, oyuna hız katabilen oyuncu eksikliğini hissettik. Ben oyuncularımın gösterdiği performanstan dolayı memnunum. Elimizde neyin eksik olduğunu konuşmanın adil olmadığını düşünüyorum. Bu turun ikinci maçını aynı oyuncularla oynayacağız. Bir de Talisca eklenecek. Talisca o rakibe zarar verebilir ve tur için bize yardımcı olabilir. Şu anda soyunma odasında yenilgiden dolayı üzüntü var ancak özgüvende var. Ben hakemleri eleştirmemle ünlüyümdür. Bugün belirtmem gerekiyor ki hakem harikaydı. Çok üst düzey bir hakem performansı vardı” ifadesini kullandı.

‘BEN TRANSFER DÖNEMİNDE SADECE 1 OYUNCU İLE GÖRÜŞTÜM’

Sofyan Amrabat hakkında çıkan transfer dedikoduları sorusuna Mourinho, “Özellikle yaz transfer döneminde çok haber çıkar. Benim için günde 23 saat telefon konuşması yaptığımı, 500 oyuncuyla görüştüğümü yazıyorlar. Ben transfer döneminde sadece 1 oyuncu ile görüştüm, o da Skriniar’dı. Özellikle Türkiye’de yazarlar Amrabat gidiyormuş, bu oyuncu geliyormuş, bu oyuncu gidiyormuş ben böyle değerlendiriyorum” dedi.

‘BEN BATIL İNANÇLARI OLAN BİRİSİ DEĞİLİM’

Turu geçme ihtimallerinin hala yüzde 50 olduğunu dile getiren Jose Mourinho, “Ben daha önce bu stadyumda hiç kazanmadım. Fakat Feyenoord’a karşı ikinci maçları her zaman kazandım. Ben batıl inançları olan birisi değilim. Ama bugün ‘Rakip bize gerçekten zorluk çıkardı’ diye düşünseydik belki tereddüt edebilirdik. İlk yarıda onlar bizden biraz daha iyiydi. Ama biz ikinci yarı biraz değil, çok çok daha iyiydik. Dolayısıyla evet yapabileceğimize inanıyorum. 1 farkla kazanmamız durumunda maç uzatmalara gidiyor. Kolay olacak demiyorum. Ben yapabileceğimize inanıyorum. Sizi de her zaman ikinci maçlar sonunda hep üzgün görüyorum. Şimdiden İstanbul’a hoş geldiniz, Kadıköy’e hoş geldiniz, cehenneme hoş geldiniz” diye konuştu.