Afyon kampının ertelendiğini belirten Sinan Kanlı, "Oyuncular para almadan kampa gidilmez. Bir hafta sonra Afyon'a gideceğiz, otelle sözleşme yapılmış. Teknik direktörümüz Ramazan Kurşunlu ile yola devam edeceğiz. Kötü zamanda Altay'ın başına gelmiş en güzel şey kendisi. Agresif, disiplinli, çocukları anlayan, hoşgörülü bir hoca. Önümüzde 3 FIFA dosyası var. 10 gün içinde müdahale edilmesi gerekiyor. İnşallah olumlu sonuçlar alınacak" diye konuştu.

Diğer taraftan daha önce ayrılan genç futbolcu Emre Tangeldi, siyah-beyaz kalp ve kum saati paylaşımı yaparak yuvaya döneceğinin sinyalini verdi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)-