Maçı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan David Smajc yönetecek.

Beşiktaş'ta Hedef Sezonun İlk Galibiyeti

Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 4-2 ve 2-0'lık mağlubiyetlerle UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden siyah-beyazlılar, 2025-2026 sezonundaki ilk resmi galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımın bu karşılaşmayla moral bulmasını hedefliyor.

Beşiktaş, ilk maçı deplasmanda oynayarak İstanbul'daki rövanş öncesi avantaj elde etmeye çalışacak.

Sakatlar ve Kadro Değişiklikleri

Beşiktaş’ta Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş sakatlıkları nedeniyle St. Patrick's karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan, Shakhtar rövanşında dinlendirilen Orkun Kökçü, bu maçta görev bekliyor.

Takımdan ayrılan Gedson Fernandes (Spartak Moskova) ve Semih Kılıçsoy (Cagliari) bu maçta yer almayacak. Gedson’un yerine Jean Onana UEFA listesine dahil edildi. Emrecan Uzunhan ve Alex Oxlade-Chamberlain ise Konferans Ligi kadrosunda yer almıyor.

Beşiktaş’ta ayrıca Kazak oyuncu Bakhtiyor Zaynutdinov, Dinamo Moskova'ya transfer oldu.

St. Patrick's Avrupa'da Yoluna Devam Ediyor

İrlanda temsilcisi St. Patrick's, Konferans Ligi'ne ilk turdan başladı.

turda Hegelmann ’ı 1-0 ve 2-0’la eledi.

turda ise Estonya ekibi Kalju karşısında, ilk maçı 1-0 kazandı, rövanşta ise 2-2 berabere kalarak 3. tura yükseldi.



St. Patrick's, savunma disipliniyle öne çıkarken, özellikle iç sahada etkili oyun sergiliyor. Beşiktaş, bu deplasmanda dikkatli olmak zorunda.