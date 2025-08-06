Turuncu-lacivertliler, sentetik zeminde oynanacak bu zorlu deplasmandan avantajlı bir skorla dönerek İstanbul’daki rövanş öncesi elini güçlendirmek istiyor. Teknik direktörlüğünü Çağdaş Atan’ın yaptığı Başakşehir, önceki turda Bulgaristan ekibi Cherno More’yi 1-0 ve 4-0'lık skorlarla eleyerek 3. eleme turuna yükselmişti.

Başakşehir, Norveç Temsilcisi ile İlk Kez Karşılaşacak

İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarında Norveç ekiplerine karşı ilk sınavını Viking karşısında verecek. Rakip Viking FK, bir önceki turda Slovenya temsilcisi Koper’i 7-0 ve 5-3’lük farklı skorlarla geçerek dikkatleri üzerine çekti.

Viking FK Sezona Fırtına Gibi Başladı

Norveç Ligi Eliteserien'de sezona iyi başlayan Viking, oynadığı 18 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alarak 39 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Tüm kulvarlarda bu sezon toplam 26 maça çıkan takım, 75 gol atıp 29 gol yedi.

Norveç Kupası’nda yarı finale kadar yükselen ekip, UEFA Konferans Ligi’nde oynadığı iki maçı da kazandı. Viking’in en dikkat çeken isimleri ise Zlatko Tripic (9 gol) ve Peter Christiansen (8 gol).

Takımı, 2021 yılından bu yana Norveçli teknik adam Bjarte Lunde Aarsheim çalıştırıyor.

Viking FK’nın Tarihi Başarıları

1899 yılında kurulan Viking FK, Norveç futbolunun köklü kulüplerinden biri. Eliteserien’de 8 kez (1958, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979, 1982, 1991), Norveç Kupası’nda ise 6 kez (1953, 1959, 1979, 1989, 2001, 2019) şampiyonluk yaşadı.

Avrupa kupalarındaki en büyük başarısını, 2005-2006 sezonunda UEFA Kupası grup aşamasına kalarak elde etti.

Başakşehir'in Viking Maçı Kadrosu

Başakşehir’in UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesi şu şekilde:

Kaleciler : Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

Defans : Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek Hakemler Bahis Çetesine Bulaştı mı? İçeriği Görüntüle

Orta Saha : Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Ivan Brnic

Forvet: Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov