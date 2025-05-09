Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Alzheimer hastası Hatice Ölmez (87), sobanın yanında yaktığı ateşten çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kurtdere köyünde yalnız oturduğu ahşap evde Alzheimer hastası Hatice Ölmez, soba bulunan duvar kenarında gece saatlerinde ateş yaktı. Bir süre sonra duman evi sararken, köylüler evde çıkan yangını söndürdü. İhbarla adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, Ölmez'in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ölmez'in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.