Son haftaya 45 puanla giren Manisa FK, Ümraniyespor’u mağlup etmesi halinde diğer sonuçlara bakmaksızın ligde kalmayı garantileyecek. İddiası kalmayan Ümraniyespor karşısında alınacak galibiyet, siyah-beyazlıları doğrudan ligde tutacak.

Beraberlikte Gözler Ankaragücü Maçında

Manisa temsilcisi, beraberlik durumunda ise ikili averajda üstün olduğu Ankaragücü’nün Amed Sportif karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Ankaragücü berabere kalırsa, Manisa FK’nın da beraberliği yeterli olacak. Ancak Manisa’nın yenilmesi durumunda Ankaragücü’nün de kaybetmesi gerekecek.

Averajda Avantaj Manisa FK’da

Manisa FK, olası üçlü veya dörtlü averaj hesaplarında da rakiplerine göre avantajlı konumda. 48 puanlı Sakaryaspor ve Pendikspor ile eşit puana ulaşma senaryolarında da Manisa FK ligde kalmayı başarabilecek.

Manisa Futbol Kulübü, yarın sahaya yalnızca üç puan için değil, Trendyol 1. Lig’de kalmak ve tarihinin en kritik virajını başarıyla geçmek için çıkacak. Gözler, İstanbul’daki Ümraniyespor Stadyumu’nda olacak.