Temsilcimiz Fenerbahçe, Rotterdam'da Feyenoord'a konuk oldu.

İLK YARI ETKİSİZ OYUN

Maça istediği gibi başlayamayan temsilcimiz 19. dakikada Timber'ın golüyle 1-0 geriye düştü. Yarının geri kalan süresinde ise topu ayağında tutmakta zorlanan Fenerbahçe ilk yarının sonlarında topu ağlarla buluşturdu fakat gol ofsayt sebebi ile iptal edildi.

İKİNCİ YARI BASKIN OYUN FAKAT SON DAKİKA MAĞLUBİYET

İkinci yarıya baskılı başlayan taraf ise temsilcimiz Fenerbahçe oldu. Üst üste atakları harcayan Fenerbahçe kalesinde de ciddi kontra ataklar gördü. 86. dakikada Amrabat ile eşitliği bulan temsilcimiz 90+1'de Hadj'ya engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Tur şansını ise İstanbul'a bıraktı.