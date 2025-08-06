Karşıyaka'nın Kartepe kampı kapsamında yürüttüğü hazırlıklar devam ederken, Rıza Mert Pişirici kulübün 13. transferi oldu. Karşıyaka, genç ve dinamik bir kadro kurarak hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

Karşıyaka’dan Destek Veren Eski Başkan ve Yöneticilere Teşekkür

Maddi açıdan zorlu bir süreçten geçen Karşıyaka yönetimi, kamp giderlerini karşılayan ve hem maddi hem manevi destek sağlayan eski başkan ve yöneticilere özel bir teşekkür mesajı yayımladı. Kulüp, Azat Yeşil, Cenk Karace, Mustafa Karabağlı, Mustafa Taşova, Nazım Torbaoğlu ve Yücel Yetik’e değerli katkılarından dolayı minnettarlığını ifade etti.

Alsancak Stadı’ndaki Localara Yoğun İlgi

Karşıyaka yönetimi, yeni sezonda iç saha maçlarının oynanacağı Alsancak Mustafa Denizli Stadı’ndaki localara gösterilen ilgiden dolayı da teşekkür mesajı yayımladı. İlgi gösteren isimler arasında Sadrettin İşçimenler, Atakan Karakaplan, Ayhan Gültekin, Karşıyakalı Koç Ailesi, 1912 Curva Grubu ve 1912 Karşıyaka Derneği Yönetimi yer aldı.

Karşıyaka'da Hedef Şampiyonluk

Transferlerini büyük ölçüde tamamlayan Karşıyaka, teknik kadrosu ve genç oyuncularıyla 2025-2026 sezonuna iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Taraftarın da desteğiyle hedef, bu sezon TFF 2. Lig’e yükselmek.