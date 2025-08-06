A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 13 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00’de Malatya’da Danimarka’yı konuk edecek.

Mücadeleye ev sahipliği yapacak Malatya Orduzu Spor Salonu'nda müsabaka için tüm hazırlıklar tamamlandı. Malatya Voleybol İl Temsilcisi Furkan Salduz, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için 2025 yılının son ayağı olan Danimarka müsabakasına ev sahipliği yapacak olan sahada tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Sadece Malatya halkının değil, çevre illerden de maçı izlemek için vatandaşların geleceğini belirten Salduz, "Hem milli takımımız hem de Danimarka 11 Ağustos'ta Malatya'da olacak. Taraftarlar müsabakayı ücretsiz olarak takip edebilecekler. Salonun kapıları 15.00'te açılacak. Müsabakanın oynanacağı gün 2 bin adet forma ile birlikte salondaki 5 bin kişiye Türk bayrağı dağıtacağız. Danimarka tarafından kendi heyetlerinin dışında gelecek herhangi bir taraftar gurubu yok. Çevre illerden çok sayıda misafirimiz olacak. Daha önce Fenerbahçe- Galatasaray finaline ve Türkiye - Slovakya müsabakasına ev sahipliği yapmıştık. Bu üçüncü organizasyonumuz ve tüm taraftarlarımızı bu heyecan bekliyoruz" diye konuştu.