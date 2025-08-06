1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi transferde vites yükseltti. Siyah-beyazlılar, son olarak Fenerbahçe altyapısından yetişen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bora Aydınlık’ı renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon 3. Lig ekibi Beyoğlu Yeniçarşıspor’da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu, 2023-2024 sezonunda ise İngiltere Championship takımı Hull City’de kiralık oynamıştı.

Transferde son dönemde önemli hamleler yapan Manisa FK; Christophe Herelle, Bekir Yılmaz, Eray Ataseven, Fırat İnal, Vedat Karakuş, Burak Süleyman, Jonathan Lindseth, Lois Diony ve Bobby Adekanye gibi isimleri de kadrosuna kattı. Kulüp ayrıca kaleci Eren Karataş ile yollarını ayırdığını duyurdu. Eren’in kardeşi Kazımcan Karataş, Süper Lig devi Galatasaray forması giyiyor.

Taner Taşkın: “Zamana ve Sabra İhtiyacımız Var”

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyon ve Bolu’da kamp yapan Manisa FK’da Teknik Direktör Taner Taşkın, kadroya katılan yeni oyuncuların adaptasyonu için süreye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Taşkın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Geçen sezondan birçok oyuncumuzu kaybettik. Genç oyuncu grubuyla lige hazırlık yaptık. Geçtiğimiz hafta 5-6 yeni oyuncu daha takıma katıldı, 1-2 transfer daha olabilir. Oyun sistemimizi oturttuk ama oyuncularımızın lige hazır hale gelmesi zaman alacak. Bu takım oturduğunda ses getiren bir ekip olacak.”