Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki apartmanın 3'üncü katından zemine düşen Ebubekir Soylu (36), olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 05.30 sıralarında, Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; apartmanın 3'üncü katındaki balkona çıkan Ebubekir Soylu, dengesini kaybedip zemine düştü. Durumu gören çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk kontrollerinde, Soylu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Ebubekir Soylu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.