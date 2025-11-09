Süper Lig’de son iki sezondur teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup ederek Avrupa kupaları yarışında iddiasını sürdürdü.

İzmir temsilcisi, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alarak milli araya moralli girdi. Göz-Göz, deplasmandaki dört maçlık galibiyet hasretini de İstanbul’da kırdı.

Ligde 12 maç sonunda 6’ncı galibiyetini elde eden sarı-kırmızılılar, 22 puanla Avrupa kupaları potasına yerleşti.

Juan Yine Sahneye Çıktı

Göztepe’nin bu sezon en skorer ismi Brezilyalı Juan, Kasımpaşa deplasmanında attığı 2 golle takımını galibiyete taşıdı.

Daha önce iç sahada 3 golü bulunan Juan, bu kez deplasmanda ağları sarsarak serisini sürdürdü.

Juan, son üç haftada Göztepe’nin aldığı tüm galibiyetlerde gol atan isim olurken, bu maçlarda takım kalesinde gol görmeden 9 puan topladı.

23 yaşındaki futbolcu, ayrıca Beşiktaş’a karşı 3-0 kazanılan mücadelede de fileleri havalandırmıştı.

Stoilov: “Çok Değerli Bir Galibiyet”

Teknik direktör Stanimir Stoilov, maçın ardından yaptığı açıklamada, galibiyetin önemine vurgu yaptı:

“Bizim için çok değerli bir galibiyetti çünkü iyi oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynadık.

90 dakika boyunca taktiksel disiplinimizi koruduk.

İlk yarıda az pozisyon bulduk ama ikinci yarıda net fırsatlar yarattık ve iki golle sonuca gittik.

Milli ara öncesinde çok önemli bir galibiyet elde ettik.”

“Tribün Kutlamasını Sezon Sonuna Saklıyorum”

Maç sonunda taraftarların tribüne çağırmasına rağmen gitmeyen Bulgar teknik adam, bu durumu şöyle açıkladı:

“Taraftarlarımızı çok seviyorum, bana gösterdikleri saygının farkındayım.

Ancak sezon içinde tribün kutlaması yapmayı doğru bulmuyorum.

Benim tribünlere gideceğim zaman, sezon sonu olur.

Tüm çalışmalarımızı Göztepe ailesi için yapıyoruz ve umarım sezon sonunda hep birlikte kutlarız.”

“Arda Okan Henüz Milli Seviye Değil”

Stoilov, 22 yaşındaki sağ bek Arda Okan Kurtulan hakkında da konuştu:

“Arda her maç gelişiyor ve bu maçta en iyi performanslarından birini gösterdi.

Ancak henüz A Milli Takım seviyesinde değil.

Çalışmaya devam etmeli, çünkü bu seviyeyi hak ederek kazanmalı.”

Atatürk’e Saygı Duruşu

Göztepe, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87’nci yıl dönümünde sahaya özel tişörtlerle çıktı.

Futbolcular, ısınma sırasında “Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz” yazılı tişörtler giyerken, maç formalarının göğsünde de Atatürk’ün fotoğrafı yer aldı.