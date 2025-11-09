Son haftalarda şanssız sonuçlar yaşayan İzmir ekibi, bu kez galibiyeti elinden kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı.

Bu karşılaşma öncesinde Erbaaspor (D) ve İskenderunspor maçlarında son dakikalarda yediği gollerle sahadan puansız ayrılan sarı-lacivertliler, Erzincan deplasmanında da benzer bir senaryo yaşadı.

Böylece Bucaspor 1928, ligdeki 11’inci maçında 3’üncü beraberliğini alarak puanını 3’e yükseltti, ancak son sırada kalmaktan kurtulamadı.

Takımın genç yıldızı Buğra Akçagün, 24Erzincanspor filelerini havalandırarak gol sayısını 5’e çıkardı.

20 yaşındaki 10 numara, bu sezon Bucaspor’un attığı 8 golün 5’ine imzasını atarak takımın hücum hattındaki en etkili ismi olmayı sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, milli aranın ardından çıkacağı maçta galibiyet hasretine son vermek istiyor.