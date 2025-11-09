Son iki dış saha maçını kaybeden yeşil-beyazlı ekip, bu galibiyetle deplasman hasretine son verdi ve zirve yarışındaki iddiasını korudu.

Geçen hafta yenilenen Muğla Atatürk Stadı’nda çıktığı ilk maçta 2-1’lik galibiyet elde eden Muğlaspor, Başkent’teki bu zaferle üst üste ikinci kez üç puana uzandı.
Teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde başarılı bir grafik çizen Muğla temsilcisi, 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 23 puan toplayarak maç eksiğiyle zirvenin 5 puan gerisinde 4. sıraya yerleşti.

Geçen sezon 18 yıl sonra 2’nci Lig’e yükselen Muğlaspor, bu sezon da istikrarlı performansını sürdürerek taraftarına umut veriyor.
Yeşil-beyazlı ekip, hafta içinde 12 Kasım Çarşamba günü Beyoğlu Yeniçarşıspor’u konuk edecek.
Muğlaspor, evinde oynadığı son 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmıştı.

