Kaza, saat 19.30 sırlarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 02 ABR 531 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Gaffar Karaman'a çarptı. Karaman metrelerce savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzrne bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde çarpmanın etkisi ile savrulan Gaffar Karaman'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Karaman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA