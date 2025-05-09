GONCAGÜL KONAŞ

Avrupa voleybolunun en prestijli organizasyonlarından CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi’nde Final Four heyecanı başlıyor. Türkiye’yi dev organizasyonda temsil edecek olan Halkbank ANKARA, 16-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Polonya’nın Łódź kentinde düzenlenecek olan finaller öncesinde basının karşısına çıktı.

BaşantrenörRadostinStoytchev,kaptanlar MicahMa’a ve Volkan Döne ile genç oyuncular Tuna Uzunkol ile Yiğit Hamza Aslan, hem Türkiye Ligi’nde yaşanan hayal kırıklığını değerlendirdi hem de Avrupa’daki hedeflerine olan inançlarını vurguladı. Takım, güçlü rakiplere karşı sahaya çıkmaya hazırlanırken, Final Four’un farklı atmosferine dikkat çekti.

UZUNKOL, “LİG BİZİM İÇİN BEKLEDİĞİMİZ GİBİ SONUÇLANMADI”

Gazetemize sezon genelinideğerlendiren genç orta oyuncu Tuna Uzunkol, Türkiye Ligi’nde yaşanan hayal kırıklığına rağmen Avrupa’daki hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Uzunkol, “Lig bizim için aslında çok beklediğimiz gibi sonuçlanmadı. Amacımız tabii ki de her sene şampiyon olmak Türkiye Ligi’nde. Bu sene böyle bir sonuca ulaşamadık.” dedi.

Yaşanan sakatlıklar ve yoğun fikstür nedeniyle zorluklar yaşadıklarını vurgulayan Uzunkol, “Bunun en büyük sebebi de sakatlıklar olsun, hastalıklar olsun, yoğun Avrupa fikstürü olsun. Bunlar yüzünden istediğimiz sonucu alamadık ligde. Fakat Avrupa’da hedeflediğimiz yerdeyiz şu anda. Final Four’dayız. Burada emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BURASI FİNAL FOUR, FARKLI BİR ATMOSFER”

Turnuvada favoriler olsa da her takımın şansı olduğunu söyleyen Uzunkol, “Burada ne olacağı belli olmaz. Tabii ki favoriler olacak ama burası Final Four, farklı bir atmosfer. O yüzden herkesin bir şansı var” dedi.

STOYTCHEV: “KORKMAK GİBİ BİR LÜKSÜMÜZ YOK”

Halkbank BaşantrenörüRadostinStoytchev ise takıma olan güvenini vurguladı. “Bu maç için gittiğimizde mentalitemiz en önemli şey olacak. Kimsenin korkma gibi bir lüksü yok. O yüzden zaten biz de korkmuyoruz şu anda” diyen Stoytchev, oyuncularının özgüven içinde olduğunu belirtti.

Rakipleri değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, “Perugia 2-3 sayı avantaj yakaladığında onları yakalamak zorlaşıyor. Motivasyonları yükseliyor ama biz de her sayıyı maç sayısı gibi kovalamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“MOTİVASYON KONUŞARAK DEĞİL, ÇALIŞARAK GELİR”

Stoytchev, motivasyon konusuna dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu: “Motivasyon hakkında konuşmalıyız çünkü motivasyona inanmıyorum. Biz 25 kişiyiz. Her gün aynı motivasyonu almak imkânsız. Biri uyanıyor, birinin fiziksel ya da ailevi sorunları oluyor. Bu yüzden gönüllü olmanın, çalışmanın en yüksek seviyesinde olmamız gerekiyor.”

Başantrenör, oyuncularına ilham vermek için sözlerden fazlasının gerektiğini vurgulayarak, “Motivasyonu öğretmek zorundayım. Çünkü eğitimimiz varsa, motivasyonumuz sonra gelecek. Mutlaka çalışmak zorundayız.” dedi.

HALKBANK’IN RAKİPLERİ BELLİ

Avrupa’nın en prestijli kulüp düzeyindeki organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi Final Four etabında Halkbank ANKARA, güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek. Polonya’nın Łódź şehrindeki 10 bin kişilik Atlas Arena’da düzenlenecek turnuvada mücadele edecek takımlar şöyle:

- Halkbank ANKARA (Türkiye)

- SirSicomaMonini PERUGIA (İtalya)

- JSW JastrzębskiWęgiel (Polonya)

- Aluron CMC WartaZawiercie (Polonya)