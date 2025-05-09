7 yıl sonra 2. Lig’e dönmek isteyen Karşıyaka Futbol Takımı, 3. Lig Play-Off finallerine odaklanmış durumda. Yeşil-kırmızılılar, başarılı bir sezonu şampiyonlukla taçlandıramasa da üst lige çıkma umudunu sürdürüyor.

Basketbolda 51 Yıllık Süper Lig Serüveni Tehlikede

Karşıyaka Basketbol Takımı ise, 51 sezondur kesintisiz yer aldığı Süper Lig'de kalma savaşı veriyor. Ligde son haftalara girilirken, camia gözünü hem parkelere hem kongre sürecine çevirmiş durumda.

Yönetim Belirsizliği Sona Erecek mi?

Son bir yılda 4. kez seçime gidecek olan Karşıyaka, 2024 yılında yaşanan krizlerin ardından yönetimsel istikrarı yeniden sağlamayı hedefliyor. Başkan İlker Ergüllü, 24 Aralık 2024’te kulübün kayyuma kalmaması için yeniden yönetime gelmişti. Şimdi ise camia, bu kongrede yeni bir adayın çıkıp çıkmayacağını merakla bekliyor.

Karşıyaka camiası, futbol ve basketbol mücadelelerinin gölgesinde kulübün geleceğini şekillendirecek tarihi bir kongreye hazırlanıyor. Gözler 29 Mayıs’ta sandıktan çıkacak kararda.