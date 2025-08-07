Yeşilçam’ın efsanevi oyuncusu Münir Özkul’un 25 yaş küçük eşi Umman Özkul, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gören Umman Özkul’un vefat haberi, usta oyuncunun kızı Güner Özkul tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Güner Özkul, yaptığı açıklamada, “Babam Münir Özkul’un 40 yıllık eşi ve yol arkadaşı Umman (Altınay) Özkul, ebediyete intikal etmiştir. Ailemizin ve sevenlerinin büyük üzüntüsüyle paylaşıyorum. Cenazesi 8 Ağustos 2025 tarihinde Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir” ifadelerini kullandı.

Umman Özkul, hayatı boyunca eşinin yanında olmuş, Münir Özkul’un sanat hayatında da destekçisi olarak biliniyordu. Sanatseverler ve Yeşilçam camiası, bu acı haberle derin bir üzüntü yaşarken, Umman Özkul’un anısına saygı duruşunda bulunuyor.

Öte yandan, Münir Özkul 2018 yılında aramızdan ayrılmıştı. Yeşilçam tarihine iz bırakan başarılı oyuncu ve eşi Umman Özkul, birlikte uzun yıllar mutlu bir evlilik sürdürmüşlerdi.

Cenaze törenine birçok sanatçı ve seveninin katılması bekleniyor.