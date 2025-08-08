Ticaret Bakanlığı, doğrudan satış sistemlerinin şeffaf, adil ve güvenilir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan “Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik”, bu alanda ilk kez özel hükümler getirerek sektöre yeni kurallar kazandırdı.

Yönetmeliğin hem tüketici haklarını koruma hem de doğrudan satış firmalarının çalışma esaslarını belirleme amacı taşıdığı vurgulandı.

Piramit Yapıya Karşı Önleyici Tedbirler Alındı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, doğrudan satış sistemlerinin piramit satış yapısına dönüşmesini önlemeye yönelik net kurallar getirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Doğrudan satış firmaları ve satıcılar için şeffaf ve denetlenebilir kurallar oluşturulmuş; tüketicilerin aldatılmasının ve sisteme baskıyla dahil edilmesinin önüne geçilmiştir.”

Yeni düzenleme ile hızlı zenginlik vaatleri ve yanıltıcı bilgiler yasaklandı, sisteme katılımda baskı ve aldatma yöntemleri de engellendi.

Cayma Hakkı Güvence Altında: Süre 1 Yıla Uzayabiliyor

Yönetmelikle tüketicilere, satın aldıkları ürün veya hizmetten 30 gün içinde gerekçesiz cayma hakkı tanındı. Eğer tüketici eksik bilgilendirilmişse bu süre 1 yıla kadar uzayabilecek. Belirli ürün grupları için cayma hakkı istisnaları da netleştirildi.

Şirketler İçin Sermaye ve Bloke Hesap Şartı Geldi

Yeni düzenlemeyle doğrudan satış şirketlerine bazı finansal kriterler getirildi. Artık:

Şirketin en az 10 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip olması gerekiyor.

Ayrıca 3 milyon TL’nin Türkiye’de bir bankada bloke hesapta tutulması zorunlu hale getirildi.

Şirketler, 3 yıl geçerli olacak “Doğrudan Satış Yetki Belgesi” almakla yükümlü olacak.

Kadın Girişimciler İçin Yeni Fırsatlar

Bakanlık açıklamasında, doğrudan satış sistemlerinde kadın girişimcilerin yoğun şekilde yer aldığına dikkat çekildi. Esnek çalışma modeliyle öne çıkan bu sistemin kadınların iş hayatına katılımını desteklediği vurgulandı.

Tüketici Bilgilendirmesi Artık Zorunlu

Yeni yönetmelik kapsamında, doğrudan satış firmalarına, tüketicilere:

Cayma hakkı,

Ürün detayları,

İade süreçleri

hakkında ayrıntılı bilgilendirme sistemi kurma zorunluluğu getirildi. Ayrıca doğrudan satıcıların, tüketiciye yazılı ya da dijital ortamda bilgilendirme formu vermesi şart koşuldu.

Gençler ve Yakın Akrabalar Sisteme Alınamayacak

Yönetmelikle, sistemde yer alabilecek kişilere ilişkin de sınırlamalar getirildi. Buna göre:

18 yaş altındakiler ,

Fiil ehliyeti olmayanlar ,

Şirket ortakları, yöneticiler ve onların yakın akrabaları,

doğrudan satıcı olamayacak.

Ayrıca sisteme ilk kez katılacak doğrudan satıcılardan ücret, aidat veya benzeri bedel alınması da yasaklandı.