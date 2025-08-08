Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz ile birlikte şehit Jandarma Uzman Çavuş Sefa Tiftik’in ailesini ziyaret etti.

Ziyaret, şehidin memleketi olan Dudaş Mahallesi’nde gerçekleşti. Kaymakam Coşkun, anne Fikriye ve baba Alaattin Tiftik ile bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti, acılarını paylaştı.

Şehit babası Alaattin Tiftik, nazik ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Coşkun ve Jandarma Komutanı Yılmaz’a teşekkür etti.

Milletvekillerinden Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun’a Hayırlı Olsun Ziyareti

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cafer Alagöz, AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da Kaymakam Coşkun’a nezaket ziyaretinde bulundu. Arslan’a, İYİ Parti İlçe Başkanı Recep Önder eşlik etti.

Milletvekilleri, kısa süre önce görevine başlayan Kaymakam Coşkun’a hayırlı olsun dileklerini ileterek ilçedeki çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Ankara'da Kız Yaz Kur’an Kursları Arası Voleybol Turnuvası Tamamlandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde düzenlenen “Kız Yaz Kur’an Kursları Arası Voleybol Turnuvası” sona erdi.

Toplam 178 öğrenciden oluşan 22 takımın mücadele ettiği turnuvada dereceye giren takımlar ödüllerini aldı.

Akyurt Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, İlçe Müftüsü Adem Yıldız, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.

Törende yapılan konuşmaların ardından başarılı takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Beypazarı Başağaç Mahallesi’ne Yeni Cami: Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Başağaç Mahallesi’nde inşa edilecek yeni cami için temel atma töreni düzenlendi.

Başağaç Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin girişimleriyle başlatılan projeye İlçe Müftülüğü de destek verdi.

Törene; Kaymakam Ünal Coşkun, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, İl Müftü Vekili Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Dernek Başkanı Erdinç Güngör, caminin 4 minareli ve modern mimariye sahip olacağını belirterek, "1300 kişinin aynı anda ibadet edebileceği camimiz sadece bir ibadethane değil, mahallemizin sosyal birlikteliğini de sağlayacak önemli bir merkez olacak" dedi.