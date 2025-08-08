CHP’de yaklaşan ilçe kongresi öncesi adaylar birer birer ortaya çıkıyor. CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Resul Yiğitoğlu’nun adaylığını açıklamasının ardından ikinci aday da İnşaat Mühendisi Ali Çan’da adaylığını açıkladı.

CHP Çorum İl Başkanlığı’nda basına açıklamalarda bulunan Ali Çan, “CHP'nin Çorum’daki gücünü tabanla birlikte büyütmek, gençleri ve kadınları karar alma süreçlerine daha fazla katkı sağlamak için CHP Merkez İlçe Başkanlığı göreve talibim” dedi.

Parti içinde daha önce çeşitli görevlerde bulunan Ali Çan, mesleki kariyerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla olan ilişkileriyle de tanınıyor. CHP’nin yerelde daha aktif ve katılımcı bir yapıya kavuşması gerektiğini vurgulayan Çan, adaylık sürecinde “birleştirici ve kapsayıcı” bir yönetim anlayışı vadediyor.

ALİ ÇAN KİMDİR ?

1992 yılında Çorum’da doğan Ali Çan, ilk, orta ve liseyi Çorum’da tamamladı. 19 Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun oldu. Daha sonra Hitit Üniversitesi İktisadi İlimler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimlerinde yüksek lisansını tamamladı. Üniversite öğrenimi sırasında CHP Samsun İlkadım Gençlik Kollarında görev aldı.

Çorum Pirsultan Abdal Derneği Gençlik Kolları başkanlığı yapan, Ali Çan, Çorum’da serbest mühendislik yapıyor. Ali Çan evli bir çocuk babası.