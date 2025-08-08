HABER MERKEZİ

Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜRSEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, toplu sözleşme dönemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toplu Sözleşme takvimine göre, görüşmeler 19 Ağustos’ta tamamlanacak. Uzlaşma sağlanamazsa süreç, 20-22 Ağustos tarihleri arasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınacak.

Hükümet adına, Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini 15 Ağustos’ta verecek. Yani sendikaların önünde karar vermek için yalnızca 4 gün kalıyor. Uzlaşma sağlanamazsa, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na yetkili sendikalar başvurabilecek.

Kuruoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti: “İşçi sendikalarının Toplu Sözleşme süreci 7 ay sürmüş, Hükümet ilk zam teklifini 13 Haziran 2025 tarihinde açıklarken, mutabakat 2 Ağustos 2025 tarihinde imzalanmıştı. Yani ilk teklif ile mutabakat arasında tam 51 gün var. Süre önemli elbette. Her ne kadar işçiler istediklerini tam anlamıyla alamasa da, gündem oluşturmak için uzun bir süreye sahiptiler. Uzun süren gerginlikler iktidarları rahatsız eder, elbette. Bu süreci iyi değerlendirip değerlendirmemek, sendikal irade ile ilgilidir.

Her ne kadar yetkili, etkili memur sendikalarının bir eylem kararlılığı ve memur ile emekliler için gerçek bir gündem oluşturma, iktidarı rahatsız etme gibi bir derdi olmasa da; 4-5 günlük süreç, gündem oluşturmak ve iktidarın iradesini değiştirmek için son derece yetersizdir. 28 Temmuz’da başlayan memur toplu sözleşmesinden 9 günü geride bıraktığımız bugün hâlâ ses, soluk yoktur. İktidarın her zamanki taktiği yine uygulanacak; bitimine 4-5 gün kala ilk teklif açıklanacak, sendikalar birkaç eylem ve timsah gözyaşları eşliğinde, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararına (yani iktidarın kararına) eyvallah etmek zorunda kalacaklardır.

Tüm memurlarımızın şunu çok iyi bilmesi lazım: Toplu Sözleşme, “sen, ben, bizim oğlan” mantığı ile yapıldığı sürece, biz bu filmi daha çok seyrederiz.

Hür-Sen olarak yapılması gerekenlerin neler olduğunu biliyoruz:

* İktidarların arka ya da ön bahçesi olan sendikalardan uzak durulmalıdır.

* İradelerini ipotek ettirmiş, koltuklarını kendilerine bahşetmiş ağa babalarına karşı hiçbir sendika yöneticisi sağlam ve kararlı bir duruş sergileyemez.

* Mevcut Memur Sendikaları Kanunu birçok yönüyle yetersizdir. Kanunun değiştirilmesi için gayret sarf edilmelidir. Grev hakkı mutlaka elde edilmelidir.

* Sendikal rekabet oluşturulması için memurlarımız yeni sendikal arayışlara girmeli, sarı sendikacılığı cezalandırmalıdır. Bunun için yasa gerekmez; sağlam bir irade, kendine güven ve öngörü yeterlidir.”