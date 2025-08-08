ÇAVUŞ IŞIK

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Meclisi Temmuz ayında yaşanan iş cinayetleri ile ilgili raporunu açıklandı. Türkiye iş cinayetlerinde Avrupa’da birinci sırada yer alırken orman yangınlarında alınmayan önlemler nedeniyle birçok işçide yangınları söndürmeye çalışırken iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

“ÇOCUKLARIN YERİ OKUL SIRALARI OLMALI”

Araştırmacı -Yazar Özgür Hüseyin Akış, hayatını kaybeden çocuk işçiler hakkında bilgiler verdi. Akış, yaz aylarında tarım sektöründe yoğunlaşan emek gezici tarım işçilerinin sayılarının artmasının, iş cinayetlerini artıran nedenler arasında yer aldığını dile getirdi. Akış “Çalışma koşullarının uygunsuzluğu kaza riskini artırırken, iş cinayetlerinin en fazla yaşandığı sektörde yine tarım sektörü olmuş. Temmuz ayında rapora göre, en az 204 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirirken bunların dokuzu çocuk 7’si de mülteci işçiler. Çocukların yaşları şöyle 14 yaş ve altı 3 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 6 çocuk işçi. Mesleki Eğitim merkezlerinde çalışan çocuklar okulların kapanmasına rağmen çalışmaya devam ediyorlar. Bu durum çocuk iş cinayetlerini artıran sebepler arasında yer alıyor.

Bütün çocukların yeri okul sıraları olmalı. Çocuklara meslek okullarda da öğretilebilir. Bu bir tercih teorik eğitimlerle pratik eğitimlerin verildiği okullar yapılabilir. Ancak çocukların ucuz işgücü olarak çalıştırılmaları isteniyor. Üretim gideri olarak değerlendirilen işçilerin maliyetini azaltmak istenmesi liberal ekonominin temelinde yatan bir gerçeklik. Yoksulluk derinleştikçe, alım gücü azaldıkça çocukların yeri okullar değil işyerleri oluyor.” şeklinde konuştu.